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ارتفاع عدد قتلى إطلاق نار داخل مخيمات مهاجرين في فرنسا

مخيمات مهاجرين في شمال فرنسا
20 يونيو 2025 00:39

قضى رجل متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها جراء إطلاق أعيرة نارية، الأحد الماضي، في مخيم للمهاجرين في شمال فرنسا، ليرتفع عدد قتلى حوادث إطلاق النار في مخيمات ساحلية نهاية الأسبوع الماضي إلى ثلاثة بحسب النيابة العامة في دانكيرك (شمال).
وقالت  شارلوت أويت المدعية العامة في دانكيرك، الخميس، إن "الشخص المصاب فارق الحياة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل عنه.
وأعلنت النيابة في دانكيرك، الاثنين، أن إطلاق نار وقع مساء الأحد في أحد مخيمات "لون-بلاج" للمهاجرين، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة آخر بجروح خطيرة.
وأفاد مصدر في الشرطة أن الرجل، الذي قُتل أولا والآخر الذي يعاني من جروح خطيرة، أصيبا برصاصة في الرأس. وقال إن رجلا ثالثا أصيب بالرصاص في ساقيه، فر من مكان الحادث.
كذلك، قُتل شخص بالرصاص وأصيب خمسة آخرون السبت، أحدهم في حالة خطرة، قرب مخيم آخر للمهاجرين في "لون-بلاج"، حيث يحتشد مئات الأشخاص في انتظار محاولة عبور بحر المانش إلى إنكلترا.
وأوقفت الشرطة شخصين.
وفقا لإحدى الجمعيات، يقيم حاليا ما بين 1500 و2000 شخص يُحتمل أنهم مهاجرون على الساحل الفرنسي.
وقضى 15 شخصا على الأقل منذ بداية العام أثناء محاولات محفوفة بالمخاطر لعبور المانش، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس للأنباء يستند إلى أرقام رسمية.

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المصدر: آ ف ب
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