الأمم المتحدة: العنف ضد الأطفال يبلغ "مستويات غير مسبوقة" عام 2024

أعلنت الأمم المتحدة أن معدل العنف ضد الأطفال في مناطق النزاعات بلغ "مستويات غير مسبوقة" عام 2024، مسجلاً رقماً قياسياً غير معهود منذ بدء رصد هذه الانتهاكات قبل نحو 30 عاماً.

ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، "في عام 2024، بلغ العنف ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة مستويات غير مسبوقة، مع زيادة مذهلة في عدد الانتهاكات الجسيمة بنسبة 25% مقارنة بعام 2023".

وتحقق التقرير من ارتكاب 41,370 انتهاكاً خطيراً ضد الأطفال في عام 2024 بما في ذلك 36,221 انتهاكا في عام 2024 و5,149 انتهاكاً ارتكبت سابقاً ولكن تم تأكيدها في عام 2024 وهو أعلى رقم منذ بدء الرصد قبل نحو 30 عاماً.

ويتجاوز هذا الرقم القياسي الجديد الرقم القياسي لعام 2023 الذي سجل زيادة بنسبة 21% في الانتهاكات ضد الأطفال عن العام الذي سبقه.

وأضاف التقرير أنه مع مقتل أكثر من 4,500 طفل وإصابة 7 آلاف آخرين، لا يزال الأطفال يتحملون "الوطأة الناجمة عن الأعمال العدائية المتواصلة والهجمات العشوائية" فيما كان هناك أيضا ارتفاع ملحوظ في عدد الأطفال ضحايا انتهاكات متعددة، ليصل إلى 22,495 طفلا.



وفي تقريرها السنوي، تقوم الأمم المتحدة بتجميع انتهاكات حقوق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في نحو 20 منطقة نزاع حول العالم.

وتحتل الأراضي الفلسطينية المركز الأول في الاحصاءات القاتمة، حيث سجلت أكثر من 8,500 انتهاك لاطفال نسبت غالبيتها إلى القوات الإسرائيلية، بما في ذلك أكثر من 4,800 في قطاع غزة.

ويتضمن هذا الرقم تأكيد مقتل 1,259 طفلاً فلسطينياً في غزة، حيث تقول الأمم المتحدة إنها تتحقق حاليا من مقتل 4,470 طفلاً إضافياً عام 2024 في القطاع منتقدا

العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، حيث سُجل مقتل أو جرح أكثر من 500 طفل العام الماضي.