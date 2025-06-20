الصين تصدر إنذاراً باللون الأحمر لمواجهة السيول في 6 مناطق

أصدرت وزارة الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية في الصين أمس، أول إنذار باللون الأحمر هذا العام للسيول الجبلية في آنهوي وخنان وهوبي وهونان وقوانغشي وقويتشو.

وقالت الوزارة، إن أجزاء من هذه المناطق الست ستكون معرضة بشدة لخطر السيول الجبلية من الساعة الثامنة من مساء يوم أمس الخميس، إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

وحثت المناطق المذكورة على تعزيز أعمال الرصد في الوقت الفعلي، وإصدار الإنذارات في الوقت المناسب، وتنفيذ عمليات الإجلاء إذا لزم الأمر.

ويوجد في الصين نظام تحذير من الطقس السيئ يتألف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.