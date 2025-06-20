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إصابة طفلين في الأردن جراء سقوط مسيرة داخل منطقة سكنية

إصابة طفلين في الأردن جراء سقوط مسيرة داخل منطقة سكنية
20 يونيو 2025 10:52

أعلن مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية، أن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات سقطت أمس داخل منطقة الأزرق السكنية بمحافظة الزرقاء، ما أسفر عن إصابة طفلين وحدوث أضرار مادية.

وأشار المصدر إلى أن سبب سقوط الطائرة، وفقاً لتقديرات خبراء مديرية سلاح الهندسة، هو خلل فني لمجموعة التشغيل داخل الطائرة، ما أدى إلى سقوطها وانفجارها محدثة تجويفاً في الأرض قطره 3.20 مترا وعمقه 90 سم، وعُثر على حطام المسيرة على بعد 200 متر.

وأدى الانفجار إلى تحطم واجهات أحد المنازل بعد تناثر شظايا من الطائرة المسيرة، فيما هرع إلى الموقع رجال الدفاع المدني وفريق من سلاح الهندسة وأفراد من الأجهزة الأمنية لنقل المصابين والتحقيق في الحادثة.

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