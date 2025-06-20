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المملكة المتحدة تشهد أشد أيام العام حرارة في 2025

المملكة المتحدة تشهد أشد أيام العام حرارة في 2025
20 يونيو 2025 14:07

 قد تحطم المملكة المتحدة رقمها القياسي لأحر يوم في العام للمرة الثانية على التوالي، مع توقع أن تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية.

وكانت درجات الحرارة قد بلغت 32.2 درجة مئوية في كيو، غرب لندن، يوم الخميس، وسط تحذير صحي من الحرارة باللون العنبري (بين الأصفر والبرتقالي) لجميع مناطق إنجلترا.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن التحذير، الصادر عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة لأول مرة منذ أيلول 2023، ساري المفعول حتى الساعة 9 صباحاً (0800 بتوقيت جرينتش) من يوم الاثنين المقبل.

ويحذر من أن "تأثيرات كبيرة محتملة" عبر خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية بسبب درجات الحرارة المرتفعة، بما في ذلك ارتفاع الوفيات، خاصة بين من تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق أو الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أوائل الثلاثينات وقد تصل إلى 33 درجة مئوية اليوم الجمعة، حسبما أفاد مكتب الأرصاد الجوية.

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وبحلول بعد ظهر اليوم الجمعة، من المتوقع أن يتجاوز عدد من المناطق معايير الموجة الحارة، حسبما قال خبير الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية دان سترود. يشار إلى أنه يجري تسجيل الموجة الحارة الرسمية عندما تصل المناطق إلى درجة حرارة معينة لمدة ثلاثة أيام متتالية. 

المصدر: وكالات
المملكة المتحدة
ارتفاع درجة الحرارة
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