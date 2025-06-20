الأمم المتحدة تدعو إيران وإسرائيل لـ"إعطاء فرصة للسلام"

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إيران وإسرائيل "إعطاء فرصة للسلام"، محذرا من أن العنف قد يخرج عن نطاق السيطرة وذلك بعد أسبوع على بدء التصعيد بينهما.

وأضاف غوتيريش، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "هناك أوقات لا تكون فيها الخيارات المطروحة أمامنا مهمة فحسب، بل حاسمة أيضا. أوقات يُحدد فيها الاتجاه الذي نتخذه ليس مصير الأمم فحسب، بل ربما مستقبلنا المشترك. ونحن في لحظة كهذه".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "إلى أطراف النزاع، الأطراف المحتملة في النزاع، وإلى مجلس الأمن كممثل للمجتمع الدولي، لدي رسالة بسيطة وواضحة: أعطوا فرصة للسلام".

وتبادلت إيران وإسرائيل القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى من الطرفين.

وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء التصعيد بين البلدين، وحذر قائلا "لا نُدفع إلى أزمة، بل نندفع نحوها. لا نشهد حوادث معزولة، نسير على طريق فوضى محتملة".

وأكد أن "اتساع نطاق هذا النزاع قد يشعل برميل بارود لا يمكن لأحد السيطرة عليه. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك"، مجددا مطالبته بـ"إنهاء القتال والعودة إلى مفاوضات جادة".

وقال أيضا "دعونا لا ننظر يوما ما إلى هذه اللحظة الحاسمة بأسف. دعونا نتصرف معا بمسؤولية لننقذ المنطقة والعالم من الهاوية".