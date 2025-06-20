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بوتين يحذّر من دخول روسيا في حالة ركود

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
20 يونيو 2025 19:36

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه ينبغي لبلاده ألا تدخل "تحت أي ظرف" في حالة ركود، إثر تداعيات الأزمة في أوكرانيا.
وقال بوتين، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي "يشير بعض المتخصصين والخبراء إلى مخاطر تباطؤ النموّ أو حتى الركود. يجب ألا نسمح بذلك تحت أي ظرف".
وفي 2023 و2024، أظهر الاقتصاد الروسي قدرة كبيرة على الصمود في وجه العقوبات الغربية المتّخذة منذ 2022 ردّا على الأزمة الأوكرانية.
كان ماكسيم ريشيتنيكوف وزير الاقتصاد  الروسي قد حذّر، أمس الخميس في منتدى سان بطرسبورغ، من أن الاقتصاد "على وشك" الدخول في ركود وقدرته على الانتعاش ستكون رهن "قرارات" الدولة الروسية والمصرف المركزي، لا سيّما في ما يخصّ نسب الفوائد.
واشار بوتين إلى أن "نمو إجمالي الناتج المحلي ليس مرتبطا فقط بالمجمع الصناعي العسكري، كما يعتقد البعض"، مضيفا "بالتأكيد، لعب المجمع الصناعي العسكري دورا في هذا، ولكن يتعين علينا مواصلة مراقبة بنية هذا النمو عن كثب".
وأكد الرئيس الروسي أن النمو، على مدى العامين الماضيين، كان مدفوعا بشكل خاص بـ "الزراعة والصناعة ككل، والبناء والخدمات اللوجستية وقطاع الخدمات والتمويل، وصناعة تكنولوجيا الإنترنت".

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
الأزمة الأوكرانية
روسيا
الركود
الركود الاقتصادي
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