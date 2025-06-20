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جرحى في إسرائيل إثر قصف صاروخي إيراني

آثار قصف استهدف مدينة حيفا
20 يونيو 2025 19:56

أصيب 19 شخصا بجروح، بينهم حالة حرجة، في هجمات صاروخية إيرانية استهدفت مدينة حيفا، وفق ما ذكرت اليوم الجمعة مصادر في مستشفى "رمبام" الواقع في هذه المدينة، بعد أسبوع من بدء التصعيد مع إسرائيل.
وشرع رجال الإنقاذ، في هذه المدينة الساحلية، بتفقد المباني التي طاولها القصف.
وقال جهاز الإسعاف الإسرائيلي إنه "عقب أحدث التحذيرات، يقدم المنقذون والمسعفون... الرعاية الطبية ويقومون بإجلاء فتى يبلغ 16 عاما في حالة خطرة إلى المستشفى، بعد إصابته بشظية في الجزء العلوي من الجسم، بالإضافة إلى رجل يبلغ 54 عاما إصابته متوسطة".
دوت صفارات الإنذار، في وقت سابق من بعد ظهر اليوم، في عدة مناطق في إسرائيل، في أعقاب هجوم صاروخي إيراني.
وأعلن الجيش في بيان أنه "رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل".
وقالت مصادر عسكرية، في وقت لاحق، إن نحو 20 صاروخا أطلقت باتجاه إسرائيل.
وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية للجيش، إثر الهجوم، السماح للسكان بمغادرة الملاجئ.
كما دوّت صفارات الإنذار في إسرائيل صباح الجمعة بعد هجوم صاروخي طاول مبنى في جنوب البلاد، وفقا للجيش، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
وأطلقت إسرائيل في 13 يونيو الجاري حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران، فيما ترد إيران بإطلاق دفعات صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.
وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصا على الأقل في إيران منذ بداية التصعيد، وفق حصيلة رسمية. وفي إسرائيل، أسفرت الضربات الإيرانية عن مقتل 25 شخصا، وفقا للحكومة.

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المصدر: وكالات
إسرائيل
حيفا
سقوط صاروخ
إيران
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