رئيس الأركان الإسرائيلي: تنتظرنا أيام صعبة

أعلن إيال زامير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن على البلاد الاستعداد "لحملة طويلة" في التصعيد مع ايران، داعيا السكان إلى الاستعداد "لأيام صعبة".

وقال زامير، في رسالة مصورة "لقد أطلقنا الحملة الأكثر تعقيدا في تاريخنا (...) علينا أن نكون مستعدين لحملة طويلة. رغم إحراز تقدم كبير، تنتظرنا أيام صعبة. نستعد لاحتمالات عديدة".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي أعد للعملية "طوال أعوام"، مضيفا "في الأشهر الأخيرة، سرعنا وتيرة التحضيرات (...) في موازاة القتال على جبهات عدة مع الاحتفاظ بأكبر قدر من السرية".

وتابع "نعمل وفق خطة منظمة ولكنها مطواعة تتكيف مع تطور الوضع".

وأطلقت إسرائيل، في 13 يونيو الجاري، حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران، فيما ترد إيران بإطلاق دفعات صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصا على الأقل في إيران منذ بداية التصعيد، وفق حصيلة رسمية. وفي إسرائيل، أسفرت الضربات الإيرانية عن مقتل 25 شخصا، وفقا للحكومة.