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بوتين يحذّر من توجه العالم نحو حرب عالمية ثالثة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي
20 يونيو 2025 21:44

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه يشعر بالقلق من أن العالم يتجه نحو حرب عالمية ثالثة.
وحذّر بوتين، متحدثا خلال منتدى اقتصادي في سانت بطرسبرغ، من وجود احتمالات كبيرة لنشوب صراع في العالم ومن كون هذه الاحتمالات آخذة في التزايد.
وتطرق إلى الأزمة في أوكرانيا والتصعيد بين إسرائيل وإيران، وعبر عن قلقه إزاء ما يحدث حول المنشآت النووية في إيران.
وفي رد على سؤال لصحفيين عما إن يشعر بأن العالم يتجه نحو حرب عالمية ثالثة، قال بوتين "إنه أمر مقلق. أتحدث دون أي سخرية أو مزاح. بالطبع، هناك احتمالات كبيرة لهذا الصراع، وهي آخذة في التزايد، وهي أمام أعيننا مباشرة، وتؤثر علينا تأثيرا مباشرا".
وأضاف "هذا بطبيعة الحال يتطلب، ليس فقط اهتمامنا الدقيق بالأحداث الجارية، وإنما أيضا بالبحث عن حلول... ويفضل أن يكون ذلك بالوسائل السلمية، في جميع الاتجاهات".

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صوت الحكمة
المصدر: رويترز
فلاديمير بوتين
حرب عالمية ثالثة
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