ترامب يترأس اجتماعا للأمن القومي بشأن إيران

قال مسؤول أميركي إن الرئيس دونالد ترامب ترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي بشأن إيران مع كبار مساعديه في البيت الأبيض اليوم الجمعة.

وأضاف المسؤول أن ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص على اتصال منتظم بالإيرانيين، بشكل مباشر وغير مباشر، مع اضطلاع قطر بدور الوسيط.

يأتي هذا الاجتماع بينما يلتقي وزراء الخارجية الأوروبيون نظيرهم الإيراني في جنيف في غياب الولايات المتحدة.

كان الرئيس الأميركي أعلن، أمس الخميس، أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أسبوعين، مع استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل.

وتلت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، بيانا لترامب أشار فيه إلى "تكهنات كثيرة" عما إذا كانت الولايات المتحدة "ستشارك مباشرة" في التصعيد على إيران.

وأضاف ترامب "بالنظر إلى وجود فرصة حيوية لإجراء مفاوضات قد تحصل وقد لا تحصل مع إيران في المستقبل القريب، سأتخذ قراري في شأن المضي قدما أو لا خلال الأسبوعين المقبلين".

ولدى سؤالها عن تقارير أفادت بأن موفد ترامب الخاص ستيف ويتكوف تواصل مع مسؤولين إيرانيين، قالت ليفيت إن "التواصل مستمر" بين الولايات المتحدة وإيران.



