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اتفاق إيراني أوروبي على مواصلة الحوار

اجتماع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع نظيرهم الإيراني
20 يونيو 2025 22:33

قال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، إنهم اتفقوا مع نظريهم الإيراني على ضرورة مواصلة الحوار بشأن التصعيد العسكري الحالي مع إسرائيل.
وعقد وزراء الخارجية البريطاني ديفيد لامي والألماني يوهان فاديفول والفرنسي جان نويل بارو والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، اجتماعا في جنيف، بسويسرا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وحضّت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران على "مواصلة المباحثات مع الولايات المتحدة" بشأن برنامج طهران النووي. 
وأكد وزير الخارجية البريطاني، إثر الاجتماع، حرص الأوروبيين على مواصلة المناقشات الجارية مع إيران بعد محادثات جنيف.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، في حديثه للصحفيين بعد اللقاء، إنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري بحت.
وأضاف بارو "نعتقد أنه لا يوجد حل نهائي بالوسائل العسكرية".
ورأى نظيره الألماني يوهان فاديفول أن طهران تبدو "مستعدة من حيث المبدأ لمواصلة المناقشات".
بدورها، قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عقب الاجتماع، إن المحادثات مع إيران يجب أن تبقى مفتوحة.

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المصدر: وكالات
إيران
دول أوروبية
وزراء خارجية
التصعيد العسكري
البرنامج النووي الإيراني
إسرائيل
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