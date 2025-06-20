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إيران: قصفنا منشآت عسكرية وقاعدتين جويتين إسرائيليتين

فرق طوارئ تتفقد موقعا تعرض لهجوم في إسرائيل
20 يونيو 2025 22:55

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أن هجومها الصاروخي الأخير على إسرائيل استهدف أيضا قاعدتين عسكريتين جويتين.
وبحسب بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، فإن أهداف "الموجة السابعة عشرة" من الهجمات شملت منشآت عسكرية، ومنشآت لإنتاج الأسلحة، ومراكز قيادة، إضافة إلى قاعدتي "نيفاتيم" و"حتسريم" الجويتين.
وبحسب تقارير إسرائيلية، أصيب في الهجوم عدد كبير من الأشخاص بينهم 19 أحدهم في حالة حرجة، في هجمات صاروخية إيرانية استهدفت مدينة حيفا، وفق ما ذكرت اليوم الجمعة مصادر في مستشفى "رمبام" الواقع في هذه المدينة، بعد أسبوع من بدء التصعيد مع إسرائيل.
وقال جهاز الإسعاف الإسرائيلي "عقب أحدث التحذيرات، يقدم المنقذون والمسعفون... الرعاية الطبية ويقومون بإجلاء فتى يبلغ 16 عاما في حالة خطرة إلى المستشفى، بعد إصابته بشظية في الجزء العلوي من الجسم، بالإضافة إلى رجل يبلغ 54 عاما إصابته متوسطة".
دوت صفارات الإنذار، في وقت سابق من بعد ظهر اليوم، في عدة مناطق في إسرائيل، في أعقاب هجوم صاروخي إيراني.
وأعلن الجيش في بيان أنه "رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل".
وقالت مصادر عسكرية، في وقت لاحق، إن نحو 20 صاروخا أطلقت باتجاه إسرائيل.

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المصدر: وكالات
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إسرائيل
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