زلزال قوي يهز إيران

ضرب زلزال بلغت شدته 5,1 درجات على مقياس ريختر، شمال إيران، اليوم الجمعة، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء، فيما يتواصل التصعيد العسكري مع إسرائيل.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن قوة الزلزال بلغت 5,2 درجات.

وأفاد المعهد الأميركي بأن الزلزال ضرب على عمق 10 كيلومترات على مسافة حوالى 37 كيلومترا (23 ميلا) جنوب غرب محافظة سمنان.

وشعر سكان العاصمة طهران ومدينتي كرج ودماوند القريبتين ومدينة قم في وسط البلاد، بالزلزال، وفقا للتلفزيون الرسمي.

وأوضح التلفزيون أن الزلزال وقع في محيط مدينة سرخه في محافظة سمنان، على بُعد حوالى 150 كيلومترا من العاصمة الإيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أنه لم يُبلّغ عن وقوع إصابات، مضيفة أن منزلا واحدا فقط تضرر.