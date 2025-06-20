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قتلى من المدنيين جراء مذبحة استهدفت قرية في تشاد

عناصر من الجيش التشادي
20 يونيو 2025 23:53

قُتل 17 شخصا على الأقل، هم 11 طفلا وست نساء الخميس في هجوم "نفذه رعاة مسلحون بالفؤوس" في قرية "أوريغوميل"، وفقا لحصيلة أولية أوردها المندوب العام للحكومة في ولاية مايو كيبي الغربية.
وقال المفوض العام عبد المنان خطيب لوكالة فرانس برس إن "بالتواطؤ مع آخرين، هاجموا القرية الصغيرة وقتلوا ست نساء و11 طفلا".
وأضاف خطيب أن المذبحة وقعت على بُعد خمسة كيلومترات من "مانداكاو" حيث قُتل 42 شخصا في هجوم آخر قبل شهر.
وأوردت وكالة الأنباء التشادية الرسمية "اقتحمت مجموعة من المسلحين القرية، لم تُحدد هويتهم بعد، مخلّفين وراءهم القتل والدمار".
وأضافت الوكالة "استخدم المهاجمون السواطير والسهام والأسلحة النارية مستهدفين السكان بلا تمييز، وأفادت الحصيلة الأولية بمقتل 17 شخصًا وإصابة 16 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال".
وقال محمد عبده عيسى، مدعي عام الجمهورية في محكمة بالا، لوكالة فرانس برس "تم توقيف 20 مهاجما".
وعزت مصادر محلية الحادثة إلى نزاع نشب بين رعاة رحل ومزارعي "نغامباي" حول ترسيم حدود مناطق الرعي والزراعة في المنطقة المحيطة.

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