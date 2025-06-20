مقتل 34 جندياً بهجوم إرهابي في النيجر

نيامي (وكالات)

قُتل 34 جندياً نيجرياً في هجوم إرهابي شنّه مئات المسلّحين على بلدة «بانيبانغو» الواقعة في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية.

وجاء في بيان للوزارة أذاعه التلفزيون الرسمي، «شنّت عصابة من مئات المرتزقة استقلوا 8 سيارات وأكثر من 200 دراجة نارية هجوماً جباناً ووحشياً على بانيبانغو».

وأعلنت الوزارة مقتل 34 جندياً وإصابة 14، ومقتل عشرات الإرهابيين في التصدي للهجوم. ووفق البيان تم نشر تعزيزات في المنطقة، وأطلقت عملية برية وجوية لتعقّب منفّذي هذا الهجوم.

وتشهد النيجر التي يحكمها مجلس عسكري منذ نحو سنتين، هجمات إرهابية متكررة.

وتقع بلدة «بانيبانغو» في منطقة تيلابيري الواقعة عند الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وأصبحت المنطقة معقلاً لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».