روسيا وأوكرانيا تكملان سادس عملية تبادل أسرى

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أجرت روسيا وأوكرانيا تبادلاً آخر لأسرى الحرب، في إطار اتفاق توسطت فيه إسطنبول في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما قال الطرفان المتحاربان أمس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن تبادل الأسرى السادس تم مجدداً على الحدود الأوكرانية - البيلاروسية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الجانبين أطلقا سراح عدد متساو من الأسرى.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء عملية تبادل المقاتلين، وكتب عبر تطبيق تليجرام: «كان أغلبية المقاتلين الذين عادوا أمس، من الأسر الروسي قد ظلوا هناك لأكثر من سنتين».

من جهتها، نشرت موسكو فيديو يظهر جنوداً روسيين ببزات عسكرية وهم يهتفون «روسيا، روسيا» وقد اتشحوا بأعلام روسية.

ونفذ الجانبان عشرات من عمليات التبادل المماثلة منذ بدء النزاع، في إطار أحد مجالات الحوار القليلة بين موسكو وكييف.

وأخفقت جولتان من محادثات السلام في إسطنبول، في التوصل لهدنة في المعارك.

ورفضت روسيا دعوات لوقف إطلاق نار غير مشروط، متعهدة مواصلة هجومها المستمر منذ ثلاث سنوات.

أمنياً، قتل شخص على الأقلّ وجرح 14 آخرون إثر غارة جوّية روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولون أمس.

وتكثّف كلّ من موسكو وكييف الضربات بالمسيّرات والصواريخ الباليستية، فيما تبدو المفاوضات التي حرّك عجلتها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وشك الانهيار بعد ثلاث سنوات من الحرب.

وأفادت الشرطة الأوكرانية عن مقتل شخص وإصابة 14 على الأقلّ في أوديسا، بمن فيهم ثلاثة عناصر إسعاف أصيبوا في موقع الهجوم. وقال الحاكم أوليغ كيبر، إن «الضربة طالت مباني سكنية ومؤسسات تعليم عال ومنشآت مدنية وشبكات مواصلات». وكشفت القوّات الجوّية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 86 مسيّرة، أسقطت الدفاعات الجوية 70 منها.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 61 مسيّرة أوكرانية على الأقلّ، وأعلنت عن تقدّم قوّاتها في منطقة خاركيف.

وأصيب 4 أشخاص في خاركيف ومحيطها، بجروح في هجمات روسية منفصلة بمسيّرات.