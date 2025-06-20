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عقوبات أميركية ضد كيانات وأفراد إيرانيين

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية)
21 يونيو 2025 01:10

واشنطن (وكالات)

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قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب، أمس، إنها أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران شملت 8 كيانات وسفينة وشخصاً.
وذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: «لا تزال الولايات المتحدة عازمة على عرقلة أي جهد تقوم به إيران لشراء التكنولوجيا والمكونات والآلات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج التي تدعم الصواريخ والطائرات المسيَّرة وبرامج الأسلحة».
وجاء في البيان أن بين هذه الكيانات شركتي شحن مقرهما هونج كونج، هما «يونيكو للشحن» و«أثينا للشحن» المحدودتان.
وأظهر بيان آخر أن وزارة الخزانة فرضت أمس، أيضاً عقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب تستهدف ميليشيات الحوثي في اليمن.
وأضافت الوزارة: «العقوبات تستهدف 4 أفراد و12 كياناً وسفينتين بسبب استيراد النفط وسلع غير مشروعة أخرى لدعم الحوثيين».

عقوبات أميركية
العقوبات الأميركية
العقوبات الأميركية على إيران
العقوبات على إيران
إيران
وزارة الخزانة الأميركية
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