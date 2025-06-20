ترامب يحدد مهلة زمنية لاتخاذ قراره بشأن إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، "الحد الأقصى" لاتخاذ قراره بشأن إيران مع استمرار التصعيد بينها وإسرائيل.

جاء التصريح غداة إعلانه أنه سيتخذ قرارا في شأن التحرك ضد إيران خلال أسبوعين.

ولدى وصوله إلى موريستاون في ولاية نيوجرزي، سئل ترامب عن احتمال اتخاذه قرارا بضرب إيران قبل ذلك، فأجاب "أمنحهم فترة من الوقت، وأقول إن أسبوعين هما الحد الأقصى".

وقال ترامب إن الدول الأوروبية لن تكون قادرة على المساعدة في إنهاء التصعيد بين إسرائيل وإيران، بعدما التقى وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي نظيرهم الإيراني في جنيف الجمعة.

وصرح ترامب، "إيران لا تريد التحدث مع أوروبا. (الإيرانيون) يريدون التحدث معنا. أوروبا لن تكون قادرة على المساعدة في هذا الصدد".

كان ترامب أعلن، الخميس، أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أسبوعين.

وتلت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس، بيانا لترامب أشار فيه إلى "تكهنات كثيرة" عما إذا كانت الولايات المتحدة "ستشارك مباشرة" في التصعيد ضد إيران.

وقال ترامب في البيان، الذي تلته ليفيت "بالنظر إلى وجود فرصة حيوية لإجراء مفاوضات قد تحصل وقد لا تحصل مع إيران في المستقبل القريب، سأتخذ قراري في شأن المضي قدما أو لا خلال الأسبوعين المقبلين".