السبت 21 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يحدد مهلة زمنية لاتخاذ قراره بشأن إيران

ترامب يدلي بتصريح لدى وصوله إلى موريستاون في نيوجرزي
21 يونيو 2025 00:18

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، "الحد الأقصى" لاتخاذ قراره بشأن إيران مع استمرار التصعيد بينها وإسرائيل.
جاء التصريح غداة إعلانه أنه سيتخذ قرارا في شأن التحرك ضد إيران خلال أسبوعين.
ولدى وصوله إلى موريستاون في ولاية نيوجرزي، سئل ترامب عن احتمال اتخاذه قرارا بضرب إيران قبل ذلك، فأجاب "أمنحهم فترة من الوقت، وأقول إن أسبوعين هما الحد الأقصى".
وقال ترامب إن الدول الأوروبية لن تكون قادرة على المساعدة في إنهاء التصعيد بين إسرائيل وإيران، بعدما التقى وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي نظيرهم الإيراني في جنيف الجمعة.
وصرح ترامب، "إيران لا تريد التحدث مع أوروبا. (الإيرانيون) يريدون التحدث معنا. أوروبا لن تكون قادرة على المساعدة في هذا الصدد".
كان ترامب أعلن، الخميس، أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أسبوعين.
وتلت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس، بيانا لترامب أشار فيه إلى "تكهنات كثيرة" عما إذا كانت الولايات المتحدة "ستشارك مباشرة" في التصعيد ضد إيران.
وقال ترامب في البيان، الذي تلته ليفيت "بالنظر إلى وجود فرصة حيوية لإجراء مفاوضات قد تحصل وقد لا تحصل مع إيران في المستقبل القريب، سأتخذ قراري في شأن المضي قدما أو لا خلال الأسبوعين المقبلين".

أخبار ذات صلة
قتلى من الجيش الإيراني في ضربة إسرائيلية
إصابة مبنى سكني بمسيّرة في شمال إسرائيل
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
إيران
إسرائيل
التصعيد العسكري
آخر الأخبار
محمد بن راشد يستذكر والده في فصل مؤثر من كتابه "علمتني الحياة"
علوم الدار
محمد بن راشد يستذكر والده في فصل مؤثر من كتابه "علمتني الحياة"
اليوم 15:57
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
علوم الدار
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
اليوم 15:10
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
اليوم 15:00
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
علوم الدار
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
اليوم 14:51
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
الرياضة
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©