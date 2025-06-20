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عُمان: الهجمات الإسرائيلية على إيران تعمد إلى تقويض جهود الحوار والتفاوض

رجال إنقاذ في موقع مبنى متضرر عقب غارات إسرائيلية على طهران (رويترز)
21 يونيو 2025 01:10

مسقط (الاتحاد)

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قالت وزارة خارجية عُمان، إن الهجمات الإسرائيلية على إيران «تُعد خرقاً سافراً للقوانين الدولية والإنسانية والأخلاقية، وتعمد إلى تقويض جهود الحوار والتفاوض لتحقيق اتفاق أميركي إيراني عادل لمنع الانتشار النووي».
وأضافت وزارة الخارجية، في بيان، أن «سلطنة عُمان تواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة لدفع المجتمع الدولي نحو اتخاذ الوسائل السلمية كافة لوقف الهجمات الإسرائيلية».
وتابعت: «في هذا السياق، بادرت كل من سلطنة عُمان ومصر ومعهما عدد من الدول العربية والإسلامية في إصدار بيان مشترك يدين الهجمات الإسرائيلية منذ 13 يونيو 2025»، مؤكداً رفض التصعيد العسكري، وداعياً إلى احترام سيادة الدول، وتسوية النزاعات سلمياً.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، في بيان، أمس، إن استهداف إسرائيل للمنشآت الاقتصادية في إيران قد يكون له تداعيات كارثية إقليمياً ودولياً، لا سيما لاستقرار إمدادات الطاقة.
وجاءت تصريحات الوزير القطري خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية النرويج.

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