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سماع دوي انفجارات في طهران

دخان يتصاعد من طهران عقب قصف إسرائيلي
21 يونيو 2025 00:42

سُمع دوي سلسلة من الانفجارات القوية في العاصمة الإيرانية طهران، في اليوم الثامن من التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.
وتحدثت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، قبل بضع دقائق من ذلك، عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في وسط العاصمة الإيرانية.
وواصلت إيران وإسرائيل تبادل القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة. 
وأعلن إيال زامير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن على البلاد الاستعداد "لحملة طويلة" في التصعيد مع إيران، داعيا إلى الاستعداد "لأيام صعبة".
وقال زامير، في رسالة مصورة "لقد أطلقنا الحملة الأكثر تعقيدا في تاريخنا (...) علينا أن نكون مستعدين لحملة طويلة. رغم إحراز تقدم كبير، تنتظرنا أيام صعبة. نستعد لاحتمالات عديدة".

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المصدر: وكالات
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