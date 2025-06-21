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مدان في ألمانيا يتمكن من الهروب من المحكمة

مدان في ألمانيا يتمكن من الهروب من المحكمة
21 يونيو 2025 10:11

هرب مدان من محكمة زاربروكن الألمانية بطريقة غير مألوفة للغاية خلال محاكمته بتهم أخرى. وقالت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة: "بعد النطق بالحكم ، قفز السجين فوق منصة الاتهام إلى النافذة وتمكن من الفرار".
وأوضحت الشرطة أن الهارب 42 عاما ركض في اتجاه برلمان ولاية زارلاند وهرب، ولم تفلح عملية المطاردة التي تمت عقب فراره مباشرة.
وحاول أحد مسؤولي الأمن في المحكمة إيقاف الرجل أثناء فراره من القاعة، وأصيب في يديه خلال ذلك، بحسب البيانات.
ولم تدل الشرطة ببيانات حول سبب إدانة الجاني أو التهم التي يحاكم بها حاليا، إلا أنها أكدت أنه لا يشكل تهديدا للجمهور.

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