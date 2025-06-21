نزوح جماعي للسياح بسبب حريق غابات بكرواتيا

تسبب حريق غابات بمنطقة مطلة على ساحل البحر الأدرياتيكي في كرواتيا في نزوح جماعي للسياح. وقالت وسائل إعلام محلية اليوم السبت إن عدداً من المناطق السياحية على طول الساحل تضرر بسبب الحريق، حيث تم إغلاق جزء من الطريق السريع الساحلي بين بلدتي أوميس ودوبسي.

وحتى الآن، لم ترد أي تقارير بشأن سقوط ضحايا بسبب الحريق. ونشب الحريق على بعد حوالي 30 كيلومتراً جنوب مدينة سبليت بالقرب من مستوطنتي بيساك وماروشيسي الساحليتين، وهما قريتان مشهورتان لدى الزائرين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رجال الإطفاء قولهم إن الحريق خرج عن نطاق السيطرة حاليا، حيث تم نشر طائرات الإطفاء لإخماد النيران.