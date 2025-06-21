رئيس بيلاروسيا يلتقي المبعوث الأميركي كيلوغ

ذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء، اليوم السبت، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو اجتمع مع المبعوث الأميركي الخاص كيث كيلوغ.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن لوكاشينكو ناقش مع كيلوغ الوضع السياسي في العالم والعلاقات الثنائية بين بيلاروسيا والولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، تحدثت مصادر في واشنطن مع رويترز عن عزم كيلوغ زيارة بيلاروسيا ولقاء لوكاشينكو. وقالت المصادر إنه رغم عدم وضوح جدول الأعمال الدقيق للاجتماع، اعتبره المبعوث الخاص خطوة يمكن أن تساعد في بدء محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وفي مقطع فيديو للاجتماع نشرته وكالة "بيلتا"، ظهر لوكاشينكو وهو يعانق كيلوغ بحرارة.

وقال لوكاشينكو "من لا يعرفه؟ إنه الشخص الأكثر تمرسا في وسائل الإعلام هذه الأيام".

وقال كيلوغ، خلال اللقاء "القلق الدائم لدينا هو من أزمة قد تتصاعد وتتفاقم إذا لم نكن، ليس فقط حذرين، بل حكماء أيضا".

وكيلوغ هو أبرز مسؤول أميركي يزور بيلاروسيا منذ سنوات.