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قتلى بهجوم انتحاري نفذته امرأة في نيجيريا

آثار انفجار في نيجيريا (أرشيفية)
21 يونيو 2025 20:20

قالت الشرطة في ولاية بورنو النيجيرية، اليوم السبت، إن امرأة نفذت هجوما انتحاريا في سوق للسمك بالولاية الواقعة في شمال شرق البلاد مما أدى إلى مقتل 12 شخصا.
وقال ناهوم كينيث داسو المتحدث باسم الشرطة، في بيان، إن امرأة ثبتت عبوة ناسفة بدائية حول جسدها وتسللت وسط حشد من المدنيين في سوق السمك ثم فجرتها مساء أمس الجمعة.
وأضاف داسو أن المصابين نقلوا إلى المستشفى.
وقال سكان في المنطقة إن 30 على الأقل أصيبوا بجروح.
وتنشط جماعة بوكو حرام الإرهابية في ولاية بورنو حيث تنفذ هجمات انتحارية من حين لآخر. وتقول منظمات إغاثة إن أعمال الإرهاب، التي تقوم بها الجماعة، أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد ما لا يقل عن مليوني شخص من قراهم.

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المصدر: وكالات
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