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عودة الاتصال بالإنترنت بشكل جزئي إلى إيران

عودة الاتصال بالإنترنت بشكل جزئي إلى إيران
22 يونيو 2025 01:14

طهران (وكالات)

أعيدت خدمة الاتصال بالإنترنت جزئياً أمس، في إيران، بعدما فرضت السلطات قيوداً عليها، حسبما أفادت منظمة «نتبلوكس» التي تُعنى بمراقبة الشبكة، والتي تتخذ من لندن مقراً.
وقالت المنظمة: «أظهرت المؤشرات عودة جزئية للاتصال بالإنترنت في إيران بعد حظر فرضته الحكومة لمدة 62 ساعة تقريباً».
وأضافت: «مع ذلك، لا تزال الخدمة ضعيفة في بعض المناطق، ولا يزال الاتصال العام بالشبكة دون المستويات العادية».
وفرضت إيران الخميس حظراً على الإنترنت على مستوى البلاد وفقاً لـ«نتبلوكس».
ولا يزال الاتصال بالإنترنت غير مستقر أمس، كما أنّه متقطّع إلى حدّ كبير في طهران، حيث لا يزال متعذراً الوصول إلى العديد من المواقع الإلكترونية.

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