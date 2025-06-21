إصابة 6 فلسطينيين باعتداء مستوطنين في الضفة الغربية

رام الله (الاتحاد)



أصيب 6 فلسطينيين بينهم امرأة، أمس، إثر اعتداء بالضرب نفذه مستوطنون إسرائيليون جنوب مدينة الخليل، في جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مصدر محلي بأن «مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على فلسطينيين بينهم نساء وأطفال في منطقة إشكارة في بلدة يطا جنوب الخليل، ما أسفر عن إصابة 6 منهم بجروح ورضوض».

وقال المصدر إنه تم نقل الإصابات إلى مستشفى «يطا» الحكومي لتلقي العلاج. وأوضح أن المستوطنين ألحقوا أضراراً مادية جسيمة بممتلكات الفلسطينيين، إذ حطموا ثلاث مركبات وثقبوا إطاراتها، وأتلفوا كميات من الأعلاف، كما قاموا بتكسير أجزاء من منشآت من الصفيح تستخدم لتربية الدواجن. وأشار المصدر المحلي إلى أن الاعتداءات طالت أيضاً عدداً من خزانات المياه، فضلاً عن تكسير وتخريب أشجار مزروعة في المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار سلسلة من الهجمات التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، حيث بلغت خلال شهر مايو الماضي نحو 1691 اعتداء.