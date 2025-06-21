الأحد 22 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع دخول الوقود إلى غزة منذ 16 أسبوعاً

أطفال فلسطينيون ينتظرون الحصول على طعام من مطعم خيري في رفح (أرشيفية)
22 يونيو 2025 01:14

غزة (الاتحاد)

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل تمنع دخول شحنات الوقود إلى غزة منذ 16 أسبوعاً، مشيراً إلى أن مسؤولي المنظمة الدولية تمكنوا من استعادة كمية من الوقود كانت موجودة بالفعل في قطاع غزة من محطة التحرير في رفح الأربعاء الماضي. 
وقال إنه تم تسليم كمية محدودة من هذا الوقود يوم الخميس الماضي، إلى مرافق عامة في جنوب قطاع غزة، مما سمح باستمرار عمليات محطات تحلية المياه وخدمات شاحنات لتوزيع المياه ومحطات ضخ الصرف الصحي.  وتابع: تم إرسال الوقود أيضاً إلى شمال قطاع غزة أمس الأول، إلا أن عدم استقرار الوقود ونقصه، يتسببان في تقييد العمليات ويؤديان إلى تراجع عدد ساعات العمل وقدرة العمل. 
وأضاف أن «مسؤولي الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة يقولون أيضاً، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمر إخلاء جديد لاثنين من الأحياء التي يوجد بها مئات العائلات في محافظة غزة، بزعم إطلاق صواريخ من تلك المنطقة».

أخبار ذات صلة
«التعاون الخليجي»: عواقب كارثية لاستمرار  الهجمات الإسرائيلية على إيران
الأمم المتحدة تحذر من أزمة لاجئين جديدة بسبب الحرب
فلسطين
ستيفان دوجاريك
إسرائيل
قطاع غزة
الأمم المتحدة
غزة
آخر الأخبار
تصاعد الدخان عقب هجوم إسرائيلي على طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: عواقب كارثية لاستمرار  الهجمات الإسرائيلية على إيران
اليوم 01:14
أجانب يغادرون إسرائيل نحو الأردن (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من أزمة لاجئين جديدة بسبب الحرب
اليوم 01:14
سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من الأردن
الأخبار العالمية
سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من الأردن
اليوم 01:14
رجال إطفاء يُخمدون حريقاً إثر غارة روسية على منطقة في أوكرانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تستعيد جثامين 20 من جنودها كانت أرسلتهم لكييف
اليوم 01:14
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: فلسطين أطول أزمة لجوء في العالم لم تحل بعد
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©