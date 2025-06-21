حرمان طلبة الثانوية في غزة  من الامتحانات للعام الثاني

غزة (الاتحاد)



حرم الآلاف من طلبة المرحلة الثانوية العامة في قطاع غزة، من التقدم للامتحانات النهائية للعام الثاني على التوالي، بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 21 شهراً والتي دمرت غالبية المدارس، وأوقعت مئات الضحايا في صفوف الطلبة والمعلمين.

وفي الوقت الذي انطلقت فيه، أمس، امتحانات الثانوية العامة في مدارس الضفة الغربية والقدس، بدت قاعات مدارس قطاع غزة خالية من الطلبة بعدما حولت الحرب غالبيتها إلى ركام وما تبقى منها إلى ملاجئ للنازحين.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، إن 52 ألفاً و142 طالباً وطالبة سيتقدمون لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من جميع الفروع «الأدبي والعلمي والشرعي والمهني والكفاءة المهنية، والريادة والأعمال».

وأوضحت الوزارة أن نحو ألف و969 من طلبة قطاع غزة في الخارج، يتوزعون على 37 دولة، يتقدمون للامتحانات.

وأشارت إلى أن 67 طالباً وطالبة معتقلون داخل السجون الإسرائيلية، سيحرمون من أداء امتحانات الثانوية العامة.

وقبل يومين، قالت الوزارة في بيان يوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق التعليم الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 17 يونيو الجاري، إن الجيش الإسرائيلي قتل ما يزيد على 15 ألفاً و379 من طلبة المدارس في قطاع غزة، وأصاب ما يزيد على 23 ألفاً و105 آخرين.

وأفادت الوزارة بأن أكثر من ألف و91 من طلبة الجامعات قُتلوا جراء الإبادة الجماعية بغزة، فيما أصيب ما يزيد على ألفين و269 آخرين. وفي الضفة الغربية، أوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا من طلبة المدارس في تلك الفترة بلغت 102 قتيل، و681 إصابة، و358 معتقلاً.

أما حصيلة الضحايا من طلبة الجامعات فقد وصلت إلى 35 قتيلاً، وما يزيد على 216 إصابة، وأكثر من 396 معتقلاً، بحسب البيان.

وفيما يتعلق بالضحايا من الكوادر التعليمية، فقد أوضحت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي قتل في قطاع غزة 691 كادراً، وأصاب ألفين و926 من المرحلة المدرسية، فيما قتل 219 آخرين وأصاب ألفاً و416 من الكوادر التعليمية في الجامعات.

وفي الضفة الغربية، قالت الوزارة، إن الجيش قتل 4 معلمين، وأصاب 21 آخرين، واعتقل 179 من الطواقم التعليمية للمرحلة المدرسية، واعتقل 17 كادراً من كوادر الجامعات.

وبحسب آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن إسرائيل دمرت 143 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية بشكل كلي، و366 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية جزئياً.

وأشار المكتب إلى أن الحرب المتواصلة حرمت ما يزيد على 785 ألف طالب وطالبة من التعليم منذ 21 شهراً.