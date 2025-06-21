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مقتل 12 إرهابياً في الصومال

قوات من الجيش الصومالي (أرشيفية)
22 يونيو 2025 01:14

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، مقتل 12 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية، في عملية عسكرية نفذتها قوات جهاز الأمن الصومالي في منطقة ريفية قرب مديرية «آدم يبال» في محافظة «شبيلي الوسطى». 
ووفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الصومالية، فقد استهدفت العملية منزلاً يقع في مديرية «آدم يبال»، كانت الجماعة الإرهابية تستخدمه لجمع المعدات العسكرية لصالحها. 
وأكدت قوات الأمن أن العناصر الإرهابية تكبدت خسائر فادحة جراء العملية، كما تم إفْشال مخطط إرهابي كانت تنوي تنفيذه. 
 وتسعى الحكومة الصومالية، بمساعدة الأصدقاء الدوليين، لاستئصال شأفة الإرهاب بجنوب ووسط البلاد. 
وحقق الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة، انتصارات ميدانية ملموسة في الحرب التي يخوضها منذ أكثر من عقد من الزمن ضد عناصر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وأكمل مؤخراً سيطرتَه على محافظة «شبيلي الوسطى» الاستراتيجية.

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