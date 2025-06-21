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فرنسا: سنسرّع المفاوضات مع إيران لتفادي تفاقم الحرب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
22 يونيو 2025 01:14

باريس (وكالات)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن الدول الأوروبية ستسرّع وتيرة المفاوضات مع إيران لتفادي تفاقم الحرب.
وجاءت تصريحات ماكرون خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث شدد على أهمية التهدئة وتفادي المخاطر الإقليمية المتزايدة.
وقال ماكرون في منشور عبر منصة «إكس»: إن تسريع المفاوضات يهدف إلى الخروج من الحرب وتفادي مخاطر أكبر، مضيفاً أنه أبلغ بزشكيان بقلقه العميق من البرنامج النووي الإيراني. وجدد الرئيس الفرنسي موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران أي قدرات نووية عسكرية، قائلاً: «لا يمكن لإيران أن تحصل على السلاح النووي، ويجب أن تقدم كل الضمانات التي تؤكد أن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط».

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