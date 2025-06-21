إسرائيل تعلن قصف مناطق مختلفة في إيران

أعلنت إسرائيل ووسائل إعلام، السبت، تعرض مناطق وأهداف مختلفة في إيران للقصف مع دخول التصعيد بين البلدين أسبوعه الثاني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه يشن ضربات في منطقة بندر عباس الساحلية في جنوب إيران عند مضيق هرمز.

وحتى الآن، تركز التصعيد العسكري الإسرائيلي على وسط وغرب إيران.

وأورد بيان عسكري مقتضب أن الجيش الإسرائيلي "يضرب حاليا منشآت لتخزين المسيرات ومنشأة أسلحة (...) في منطقة بندر عباس".

من جهتها، أفادت وكالة "تسنيم" بتفعيل الدفاعات الجوية في جنوب البلاد بعد رصد تحليق طائرات إسرائيلية في بندر لنجة وبندر عباس.

وسمع دوي انفجارات قوية في وسط العاصمة طهران وشمالها، وفق ما أفاد مراسلون صحفيون.

وتعرضت مدينة شيراز في جنوب إيران التي تستضيف قواعد عسكرية، لضربات ما أدى إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي للهجوم، وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء أنه "تم تفعيل الدفاعات الجوية في بعض مناطق مدينة شيراز وهي تعمل على التصدي لأهداف معادية وطائرات".

وأصابت ضربة إسرائيلية قاعدة عسكرية في محافظة قم جنوب العاصمة طهران.

ونقلت وكالة "إيسنا" للأنباء بيانا رسميا من محافظة قم جاء فيه "قبل بضع دقائق، أصيبت إحدى القواعد العسكرية التي تم إخلاؤها بمقذوفات"، فيما أشارت وكالة "تسنيم" للأنباء الى إصابة شخص واحد في القصف.

منذ أكثر من أسبوع، تنفذ إسرائيل موجات من الهجمات على أهداف إيرانية.

وترد إيران بإطلاق المسيّرات والصواريخ البالستية على إسرائيل.

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، بأن حصيلة القتلى وصلت إلى 400 شخص، بينما أُصيب 3056 آخرون بجروح.

وبحسب أحدث حصيلة للسلطات الإسرائيلية، أدت الضربات الإيرانية إلى مقتل 25 شخصا.