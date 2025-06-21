الأحد 22 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تعلن قصف مناطق مختلفة في إيران

دخان يتصاعد في طهران جراء قصف إسرائيلي
22 يونيو 2025 00:39

أعلنت إسرائيل ووسائل إعلام، السبت، تعرض مناطق وأهداف مختلفة في إيران للقصف مع دخول التصعيد بين البلدين أسبوعه الثاني. 
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه يشن ضربات في منطقة بندر عباس الساحلية في جنوب إيران عند مضيق هرمز.
وحتى الآن، تركز التصعيد العسكري الإسرائيلي على وسط وغرب إيران. 
وأورد بيان عسكري مقتضب أن الجيش الإسرائيلي "يضرب حاليا منشآت لتخزين المسيرات ومنشأة أسلحة (...) في منطقة بندر عباس".
من جهتها، أفادت وكالة "تسنيم" بتفعيل الدفاعات الجوية في جنوب البلاد بعد رصد تحليق طائرات إسرائيلية في بندر لنجة وبندر عباس.
وسمع دوي انفجارات قوية في وسط العاصمة طهران وشمالها، وفق ما أفاد مراسلون صحفيون.
وتعرضت مدينة شيراز في جنوب إيران التي تستضيف قواعد عسكرية، لضربات ما أدى إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي للهجوم، وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية. 
وذكرت وكالة "مهر" للأنباء أنه "تم تفعيل الدفاعات الجوية في بعض مناطق مدينة شيراز وهي تعمل على التصدي لأهداف معادية وطائرات".
وأصابت ضربة إسرائيلية قاعدة عسكرية في محافظة قم جنوب العاصمة طهران.
ونقلت وكالة "إيسنا" للأنباء بيانا رسميا من محافظة قم جاء فيه "قبل بضع دقائق، أصيبت إحدى القواعد العسكرية التي تم إخلاؤها بمقذوفات"، فيما أشارت وكالة "تسنيم" للأنباء الى إصابة شخص واحد في القصف.
منذ أكثر من أسبوع، تنفذ إسرائيل موجات من الهجمات على أهداف إيرانية.
وترد إيران بإطلاق المسيّرات والصواريخ البالستية على إسرائيل.
وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، بأن حصيلة القتلى وصلت إلى 400 شخص، بينما أُصيب 3056 آخرون بجروح.
وبحسب أحدث حصيلة للسلطات الإسرائيلية، أدت الضربات الإيرانية إلى مقتل 25 شخصا.

أخبار ذات صلة
«التعاون الخليجي»: عواقب كارثية لاستمرار  الهجمات الإسرائيلية على إيران
الأمم المتحدة تحذر من أزمة لاجئين جديدة بسبب الحرب
المصدر: وكالات
إسرائيل
إيران
التصعيد العسكري
آخر الأخبار
تصاعد الدخان عقب هجوم إسرائيلي على طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: عواقب كارثية لاستمرار  الهجمات الإسرائيلية على إيران
اليوم 01:14
أجانب يغادرون إسرائيل نحو الأردن (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من أزمة لاجئين جديدة بسبب الحرب
اليوم 01:14
سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من الأردن
الأخبار العالمية
سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من الأردن
اليوم 01:14
رجال إطفاء يُخمدون حريقاً إثر غارة روسية على منطقة في أوكرانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تستعيد جثامين 20 من جنودها كانت أرسلتهم لكييف
اليوم 01:14
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: فلسطين أطول أزمة لجوء في العالم لم تحل بعد
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©