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ترامب يعلن استهداف 3 مواقع في إيران

ترامب
22 يونيو 2025 08:22

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم، عن تنفيذ "هجوم ناجح للغاية" استهدف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، مؤكدًا أن العملية تمت من دون خرق المجال الجوي الإيراني، وأن جميع الطائرات الأميركية المشاركة عادت إلى قواعدها بأمان.

وقال ترامب، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة تروث سوشيال: "لقد أسقطنا حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي في فوردو. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني وعادت بأمان".

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ووجه الرئيس الأميركي تهنئة إلى القوات المسلحة الأميركية، واصفًا إياها بأنها "الأعظم في العالم".

وأضاف: "لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كانت قادرة على تنفيذ مثل هذه العملية. الآن هو وقت السلام".

 

المصدر: وام
إيران
دونلد ترامب
إسرائيل
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