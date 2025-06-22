إيران: لا علامات على تلوث بعد الضربات الأميركية

قالت إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد إنه "لا توجد علامات على وجود تلوث" في مواقعها النووية في أصفهان وفوردو ونطنز بعد أن استهدفت الغارات الجوية الأميركية تلك المنشآت النووية. ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عن المركز الوطني لنظام السلامة النووية في البلاد، الذي نشر بيانا قال فيه إن أجهزة الكشف عن الإشعاع لم تسجل أي إطلاق لمواد مشعة بعد الضربات. وأضاف البيان: "لا يوجد خطر على السكان الذين يعيشون حول المواقع المذكورة". وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الغارات الجوية الإسرائيلية في وقت سابق على المواقع النووية لم تسجل أيضا إطلاق مواد مشعة في البيئة المحيطة بالمنشآت.