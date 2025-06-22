الإثنين 23 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يلقي خطاباً بشأن الضربات على إيران

ترامب يلقي خطاباً بشأن الضربات على إيران
22 يونيو 2025 10:37

أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة شنّت ضربات جوية "دمّرت بشكل تام وكامل" ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران.
والقى ترامب في البيت الأبيض، خطاباً مقتضباً، وكان محاطا بنائبه جاي دي فانس ووزيري الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيغسيث:
وأكد الخطاب أن الجيش الأميركي  نفذ ضربات دقيقة واسعة النطاق على المنشآت النووية الرئيسية الثلاث: فوردو ونطنز وأصفهان.
وأكد ترامب أن هدفنا تدمير قدرة إيران على التخصيب النووي ووقف التهديد النووي.
وقال في هذه الليلة، أستطيع أن أبلغ العالم أن الضربات كانت نجاحا عسكريا باهرا.
تمّ تدمير منشآت التخصيب النووي الرئيسية في إيران بشكل تام وكامل. على إيران، أن تصنع السلام الآن.
إذا لم يفعلوا ذلك، فإن الهجمات المستقبلية ستكون أكبر وأسهل بكثير.
وقال: أود أن أهنئ الوطنيين الأميركيين العظماء الذين قادوا هذه الآلات الرائعة الليلة وكل الجيش الأميركي على العملية التي لم يشهد العالم مثيلا لها منذ عقود عديدة.
أود أيضا أن أهنئ رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، الجنرال المذهل، وكل العقول العسكرية اللامعة المشاركة في هذا الهجوم.

أخبار ذات صلة
إسرائيل تشن هجوماً جديداً على إيران
ترامب يصدر تعليقاً بشأن الضربات الأميركية في إيران
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
إيران
دونالد ترامب
آخر الأخبار
البلجيكي مرتنز يعتزل كرة القدم
الرياضة
البلجيكي مرتنز يعتزل كرة القدم
اليوم 13:57
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
الرياضة
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
اليوم 13:31
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
الرياضة
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
اليوم 13:22
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
اليوم 13:10
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
التعليم والمعرفة
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©