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جوتيريش يعرب عن قلقه بعد الضربات الأميركية على إيران

انطونيو جوتريش
22 يونيو 2025 10:12

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء التطورات بعد استهداف أميركا لمنشآت نووية إيرانية.
 وتابع في بيان- صدر عن المتحدث باسمه أن هناك خطراً متزايداً بأن هذا الصراع قد يخرج عن السيطرة بسرعة، مع عواقب كارثية على المدنيين، والمنطقة، والعالم. ودعا جوتيريش الدول الأعضاء إلى خفض التصعيد والالتزام بواجباتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وغيره من قواعد القانون الدولي. وقال "في هذه الساعة العصيبة، من الأهمية بمكان تجنب دوامة الفوضى".وأضاف"لا يوجد حل عسكري. السبيل الوحيد للمضي قدما هو الدبلوماسية. الأمل الوحيد هو السلام".

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المصدر: وكالات
إيران
الامم المتحدة
أنطونيو جوتيريش
الولايات المتحدة الأميركية
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