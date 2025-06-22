جرحى وأضرار في إسرائيل بعد هجمات صاروخية

تعرضت ثلاث مناطق إسرائيلية بينها تل أبيب لقصف صاروخي إيراني صباح الأحد أسفر عن جرح 23 شخصا على الأقل، وفق هيئة الإسعاف والشرطة.

وتعرضت مبانٍ عدة لأضرار جسيمة في منطقة رامات أفيف بتل أبيب.وقال رئيس بلدية تل أبيب في موقع الحادث "تضررت منازل هنا بشدة. لحسن الحظ، كان من المقرر هدم أحدها وإعادة بنائه، لذلك لم يكن هناك أي سكان بداخله".

وأفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها بأنها انتشرت في موقعين آخرين على الأقل شهدا سقوط صواريخ، أحدهما في حيفا في شمال البلاد، والآخر في نيس زيونا جنوب تل أبيب.

وأظهرت صور ساحة عامة في منطقة سكنية في حيفا مليئة بالأنقاض، فضلا عن أضرار كبيرة لحقت بمتاجر ومنازل محيطة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن دفعتين من الصواريخ أُطلقتا على إسرائيل قرابة الساعة السابعة والنصف صباحا (04,30 بتوقيت غرينيتش).

دوّت صفارات الإنذار في إسرائيل بعدما أبلغ الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق الصواريخ، وجرى تفعيل الدفاعات الجوية بُعيد ذلك، ما تسبب في انفجارات سُمع دويّها في تل أبيب والقدس.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بسقوط "شظايا أسلحة" في منطقة بشمال إسرائيل تحيط بميناء حيفا، حيث قالت السلطات المحلية إن خدمات الطوارئ تتجه إلى "موقع الحادث".