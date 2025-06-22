ردود الفعل العالمية حيال القصف الأميركي لمواقع في إيران

تباينت ردود الفعل العالمية بعد القصف الأميركي الذي استهدف ثلاثة مواقع نووية إيرانية فجر اليوم، بين إشادة إسرائيلية، ودعوة الأمم المتحدة والعديد من دول العالم إلى التهدئة لتطويق تداعيات القصف الأميركي، فيما نددت إيران وبعض الدول الأخرى بالهجمات.

في لندن دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، والتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء هذه الأزمة.

وقال ستارمر إنه لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، وقد اتخذت الولايات المتحدة إجراءات لخفض هذا التهديد، مشددا على أن استقرار المنطقة أولوية.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن قلق بالغ حيال الضربات الأميركية على منشآت نووية إيرانية، داعية الى التوصل الى حل سياسي للأزمة الراهنة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المملكة تتابع... بقلق بالغ تطورات الاحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة المتمثلة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأميركية. وجددت إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة طهران، و دعت لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد، وحضت المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود في هذه الظروف بالغة الحساسية للوصول إلى حلٍ سياسي يكفل إنهاء الأزمة بما يؤدي إلى فتح صفحة جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي بغداد دان العراق الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، محذرا من أن التصعيد يشكّل تهديدا خطيرا للأمن والسلم في المنطقة ويعرّض الاستقرار الإقليمي لمخاطر جسيمة.

وفي إسرائيل أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مسجل بما اعتبره القرار الشجاع للرئيس الاميركي بضرب المنشآت النووية الإيرانية

أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقال إن الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ارتكبت انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي بمهاجمتها المنشآت النووية السلمية الإيرانية، وستكون لذلك عواقب وخيمة.

وبدوره عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان عن القلق البالغ إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران ،معتبرا ذلك تصعيد خطير في منطقة على حافة الهاوية بالفعل، وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن هناك خطراً متزايداً من أن يخرج هذا الصراع عن السيطرة بسرعة، وأن يتسبب في عواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة والعالم. ،مشددا على أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو الدبلوماسية.

وفي نيوزلندا قال وزير خارجيتها وينستون بيترز في بيان إننا على علم بالتطورات التي حدثت في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما في ذلك إعلان الرئيس ترامب عن القصف الأميركي لمنشآت نووية في إيران، والأعمال العسكرية الجارية في الشرق الأوسط مقلقة للغاية، ومن المهم تجنب المزيد من التصعيد..والدبلوماسية ستحقق حلا أكثر استمرارية مقارنة مع المزيد من الإجراءات العسكرية.

أما المتحدث باسم الحكومة الأسترالية فقال في بيان إن برنامج إيران النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية يشكلان تهديدا للسلم والأمن الدوليين، والوضع الأمني في المنطقة متقلب للغاية، ونواصل الدعوة إلى التهدئة والحوار والدبلوماسية.

وفي المكسيك دعت وزارة الخارجية إلى الحوار الدبلوماسي من أجل السلام بين أطراف النزاع،مكررة الدعوة إلى تهدئة التوتر وتعزيز التعايش السلمي بين دول المنطقة.

ومن ناحيته أكد وزير خارجية فنزويلا إيفان جيل إدانة بلاده للهجوم العسكري الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية ،مطالبا بوقف الأعمال القتالية فورا.

و بدوره أدان رئيس كوبا ميجيل دياز كانل بشدة القصف الأميركي لمنشآت نووية إيرانية، والذي يشكل تصعيدا خطيرا للصراع في الشرق الأوسط، وينتهك بشكل خطير ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بحسب تعبيره.