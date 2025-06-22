الإثنين 23 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الأميركي يكشف تفاصيل العملية العسكرية في إيران

وزير الدفاع الأميركي هيجسيث وقائد الجيش الجنرال كين خلال مؤتمر صحفي
22 يونيو 2025 17:09

كشفت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، عن تفاصيل العملية العسكرية التي شنتها ضد ثلاثة مواقع عسكرية في إيران في إطار التصعيد الحالي في المنطقة.
وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث إن الضربات حققت نجاحا مذهلا وساحقا.
وأكد، خلال مؤتمر صحفي، أن "العملية، التي خطط لها الرئيس ترامب، جريئة ورائعة، إذ أظهرت للعالم أن الردع الأميركي قد عاد. عندما يتحدث هذا الرئيس، يجب على العالم أن ينصت".
وقال الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية إن المهمة أطلق عليها اسم "مطرقة منتصف الليل" وإنها  أكبر ضربة عملياتية بطائرة "بي-2" في تاريخ الولايات المتحدة.
وأضاف كين أن العملية استخدمت فيها 14 قنبلة خارقة للتحصينات وأكثر من 24 صاروخ "توماهوك" وشاركت فيها أكثر من 125 طائرة عسكرية .
وأوضح قائد الجيش الأميركي أن "التقييمات الأولية تشير إلى أن المواقع النووية الإيرانية الثلاثة تعرضت لأضرار بالغة ودمار شديد". 
 وأشار كاين إلى أن "سلسلة الضربات الرئيسية تضمنت سبع قاذفات شبح بي-2" حلقت 18 ساعة انطلاقا من البر الأميركي إلى إيران تخللتها عدة عمليات إمداد بالوقود في الجو.

أخبار ذات صلة
إسرائيل تشن هجوماً جديداً على إيران
ترامب يصدر تعليقاً بشأن الضربات الأميركية في إيران
المصدر: وكالات
بيت هيجسيث
الجيش الأميركي
عملية عسكرية
إيران
موقع عسكري
آخر الأخبار
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
الرياضة
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
اليوم 13:31
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
الرياضة
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
اليوم 13:22
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
اليوم 13:10
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
التعليم والمعرفة
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
اليوم 13:06
أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»
الرياضة
أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©