الجيش الأميركي يكشف تفاصيل العملية العسكرية في إيران

كشفت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، عن تفاصيل العملية العسكرية التي شنتها ضد ثلاثة مواقع عسكرية في إيران في إطار التصعيد الحالي في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث إن الضربات حققت نجاحا مذهلا وساحقا.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي، أن "العملية، التي خطط لها الرئيس ترامب، جريئة ورائعة، إذ أظهرت للعالم أن الردع الأميركي قد عاد. عندما يتحدث هذا الرئيس، يجب على العالم أن ينصت".

وقال الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية إن المهمة أطلق عليها اسم "مطرقة منتصف الليل" وإنها أكبر ضربة عملياتية بطائرة "بي-2" في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف كين أن العملية استخدمت فيها 14 قنبلة خارقة للتحصينات وأكثر من 24 صاروخ "توماهوك" وشاركت فيها أكثر من 125 طائرة عسكرية .

وأوضح قائد الجيش الأميركي أن "التقييمات الأولية تشير إلى أن المواقع النووية الإيرانية الثلاثة تعرضت لأضرار بالغة ودمار شديد".

وأشار كاين إلى أن "سلسلة الضربات الرئيسية تضمنت سبع قاذفات شبح بي-2" حلقت 18 ساعة انطلاقا من البر الأميركي إلى إيران تخللتها عدة عمليات إمداد بالوقود في الجو.