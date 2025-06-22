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إسرائيل: نتحقق من نتائج الضربات الأميركية على إيران

صورة بالأقمار الصناعية لموقع فوردو في إيران بعد تعرضة للضربات الأميركية
22 يونيو 2025 18:58

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه يقوم بالتحقق من نتائج الضربات الأميركية على منشآت عسكرية إيرانية.
وأكد إيفي ديفرين المتحدث باسم الجيش للصحافيين "نحن نتابع الوضع على مدار الساعة. من المبكر جدا تحديد ذلك. أعتقد أننا سنعرف لاحقا".
كما أشار إلى أن إسرائيل تواصل تنفيذ ضربات في إيران، موضحًا أن لإسرائيل "عدة أهداف" تسعى لتحقيقها داخل إيران.
وأضاف ديفرين "نواصل عملياتنا ونحن مصممون على تحقيق أهداف العملية".
وكانت إسرائيل دعت مواطنيها إلى الاستعداد لحرب طويلة نسبيًا.
وقال رئيس الأركان إيال زامير في رسالة مصورة إلى الإسرائيليين، الجمعة "بدأنا الحملة الأكثر تعقيدًا في تاريخنا... وعلينا أن نكون مستعدين لحملة طويلة الأمد".
وعندما سأل صحافيون ديفرين عما إذا كانت الضربات الأميركية على المواقع الإيرانية قد تغير مجرى الأمور وتمهّد لنهاية قريبة للتصعيد، أكد مجددًا "سنواصل عملياتنا حتى نحقق أهدافنا ونكمل مهمتنا".
واستهدف الهجوم منذ بدايته في 13 يونيو مئات المواقع العسكرية، وأدى إلى مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين.
وأسفرت الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة عن مقتل 25 شخصًا في إسرائيل، في حين أدت الضربات الإسرائيلية داخل إيران إلى مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة 3056 آخرين، معظمهم من المدنيين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس السبت.

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المصدر: وكالات
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