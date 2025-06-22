طهران تعلّق على الضربة الأميركية لمواقع في إيران

علّقت طهران على الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة مستهدفة ثلاثة مواقع في إيران فجر اليوم الأحد.

وأكدت إيران عدم وجود "أي خطر" على السكان المقيمين قرب المنشآت التي استهدفت في العملية التي أطلقت عليها الولايات المتحدة "مطرقة منتصف الليل".

وقالت فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية للتلفزيون الرسمي "ليس هناك أي خطر على السكان في مناطقنا النووية. يمكن لسكان نطنز وأصفهان وفوردو مواصلة حياتهم بشكل طبيعي".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الضربات الأميركية على المنشآت أسفرت عن سقوط جرحى، لافتة إلى أن أيا من هؤلاء لم يظهر علامة على "عدوى إشعاعية".

وكتب حسين كرمنبور المتحدث باسم الوزارة، على منصة "إكس"، أن "أيا من الجرحى الذين نقلوا (إلى مراكز طبية) بعد الهجمات الأميركية لم يظهر علامة على عدوى إشعاعية"، من دون أن يحدد عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات.