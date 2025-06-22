أوكرانيا تتوعد بتكثيف الهجمات في العمق الروسي

أعلن أولكسندر سيرسكي رئيس أركان الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن بلاده ستكثّف ضرباتها ضد أهداف عسكرية في عمق الأراضي الروسية.

وأكد أن الضربات أثبتت "فعاليتها" وأن كييف لن تهاجم سوى الأهداف العسكرية.

وقال سيرسكي، أمام الصحافيين "بالطبع، سنواصل. سنزيد حجم وعمق العمليات".

تأتي تصريحاته فيما لم تسفر الجهود الدبلوماسية، لإنهاء الأزمة الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، عن حل.

انعقدت آخر جولة مفاوضات بين الجانبين، الروسي والأوكراني، قبل نحو ثلاثة أسابيع، ولم يُحدد أي موعد لاستئناف المحادثات.

وأكد سيرسكي "لن نكتفي بالبقاء في موقف دفاعي، لأن ذلك لا يُجدي نفعا ويقودنا في النهاية إلى ما نحن عليه من تراجع وخسارة رجال وأراض".

لكن رئيس الأركان أقر بأن روسيا تحقق بعض التفوق في حرب الطائرات المسيرة، لا سيما في تصنيع طائرات مسيرة تعمل بالألياف الضوئية يصعب التشويش عليها.

وأوضح "للأسف، في هذا الأمر، يتمتعون بميزة العدد ونطاق الاستخدام على حد سواء".

وفي المقابل، أشار إلى أن أوكرانيا لا تزال تسيطر على 90 كيلومترا مربعا من الأراضي في منطقة كورسك الروسية حيث شنت كييف هجوما مباغتا في أغسطس الماضي.