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أميركا تقلّص بعثتيها الدبلوماسيتين في العراق ولبنان

قوات محاربة الإرهاب تنتشر خارج السفارة الأميركية في بغداد (أرشيفية)
22 يونيو 2025 21:17

قلّصت الولايات المتحدة بعثتيها الدبلوماسيتين في كل من العراق ولبنان على خلفية التصعيد الحالي في المنطقة.
وخفّضت البعثة الأميركية في العراق عدد أفرادها بشكل إضافي مع مغادرة موظفين جُدد، السبت والأحد.
كما أمرت واشنطن بمغادرة عائلات وموظفي سفارتها في العاصمة اللبنانية بيروت غير الأساسيين.
تأتي هذه الإجراءات بعد ساعات من ضربات أميركية على منشآت نطنز وأصفهان وفوردو الإيرانية النووية في سياق الهجوم الذي بدأته إسرائيل قبل أكثر من أسبوع.
وكانت البعثة الأميركية في العراق بدأت، الأسبوع الماضي "إجلاء جزء من موظفيها بشكل منظّم بسبب الحذر الشديد وتصاعد التوترات الإقليمية"، وفق مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته.
وأكّد المسؤول أن عمليات الإجلاء الإضافية "تندرج في إطار العملية المستمرة التي بدأت في 12 يونيو"، مشيرا إلى أن السفارة والقنصلية الأميركيتين في العراق تواصلان العمل.
وفي لبنان، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن وزارة الخارجية أمرت، اليوم الأحد، بمغادرة أفراد العائلات والموظفين الحكوميين الأميركيين غير الأساسيين.
وقالت السفارة، في بيان على موقعها الإلكتروني "في 22 يونيو 2025، أمرت وزارة الخارجية الأميركية بمغادرة أفراد العائلات وموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين من لبنان نظرا للوضع الأمني المتقلب وغير القابل للتنبؤ في المنطقة".
وأصدرت واشنطن كذلك توصية لمواطنيها بـ"عدم السفر" إلى لبنان.
وأطلقت إسرائيل حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران في 13 يونيو.
وردّت طهران بدفعات من الصواريخ والمسيرات التي طالت مدنا إسرائيلية عدة، كان آخرها صباح الأحد بعد ضربات أميركية على منشآت نطنز وأصفهان وفوردو.
وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 400 شخص على الأقل في إيران منذ بداية التصعيد، وفق حصيلة رسمية. وفي إسرائيل، أسفرت الضربات الإيرانية عن مقتل 25 شخصا، وفقا للحكومة.

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المصدر: وكالات
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