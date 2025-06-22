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الاتحاد الأوروبي يوثق انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في غزة والضفة

الاتحاد الأوروبي يوثق انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في غزة والضفة
23 يونيو 2025 01:23

بروكسل (وكالات) 

وثق تقرير صادر عن مكتب الممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية، ضمن مراجعة جارية لاتفاق الشراكة الأوروبية مع تل أبيب.
جاءت هذه المراجعة استجابة لقرار صدر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 مايو الماضي، عقب مطالبات هولندية بضرورة تقييم التزام إسرائيل بالمعايير القانونية الدولية المنصوص عليها في البند الثاني من اتفاق الشراكة.
أشار التقرير إلى أن تل أبيب قد لا تفي بشروط الاتفاق، حيث وثق انتهاكات خطيرة في غزة، شملت عرقلة إيصال المساعدات، واستهداف المدنيين والمستشفيات، وهجمات على الصحفيين، إلى جانب عمليات تهجير قسري.
وفي الضفة الغربية، لفت التقرير إلى توسع المستوطنات، وممارسة العنف من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، إلى جانب حالات الاعتقال، بما يتعارض مع التزامات إسرائيل القانونية تجاه الشعب الفلسطيني.
التقرير استند في معلوماته إلى بيانات منظمات دولية مستقلة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأكد في نهايته وجود «مؤشرات على خرق إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن إسرائيل تقيد تدفق المعلومات من غزة وتستهدف الصحفيين عمداً، ما يعكس محاولة متعمدة لطمس الحقيقة وعرقلة التوثيق الدولي.

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