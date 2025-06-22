«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية استمرار الدعم الدولي لـ «أونروا»

إسطنبول (الاتحاد)



أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا».

وقالت الأمانة العامة، في بيان أمس، إن ذلك جاء خلال لقاء البديوي بالمفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني في مدينة إسطنبول بتركيا على هامش الدورة الـ51 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مضيفة أنه جدد موقف دول المجلس الداعم والثابت تجاه بذل الجهود الإقليمية والدولية كافة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وذكرت أنه أكد ضرورة دخول المساعدات الإنسانية من دون قيود من المعابر وإيقاف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية لمراكز الوكالة وأماكن توزيع المساعدات.

ونقل البيان عن المفوض العام لـ«أونروا» إعرابه عن التقدير العميق للجهود والإسهامات الكبيرة التي تقدمها دول مجلس التعاون لدعم الوكالة في مواجهة التحديات المتزايدة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.