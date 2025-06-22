الإثنين 23 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية استمرار الدعم الدولي لـ «أونروا»

«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية استمرار الدعم الدولي لـ «أونروا»
23 يونيو 2025 01:23

إسطنبول (الاتحاد)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا». 
وقالت الأمانة العامة، في بيان أمس، إن ذلك جاء خلال لقاء البديوي بالمفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني في مدينة إسطنبول بتركيا على هامش الدورة الـ51 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مضيفة أنه جدد موقف دول المجلس الداعم والثابت تجاه بذل الجهود الإقليمية والدولية كافة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق. 
وذكرت أنه أكد ضرورة دخول المساعدات الإنسانية من دون قيود من المعابر وإيقاف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية لمراكز الوكالة وأماكن توزيع المساعدات. 
ونقل البيان عن المفوض العام لـ«أونروا» إعرابه عن التقدير العميق للجهود والإسهامات الكبيرة التي تقدمها دول مجلس التعاون لدعم الوكالة في مواجهة التحديات المتزايدة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.

أخبار ذات صلة
دوي انفجارات جديدة في إسرائيل
إسرائيل تشن هجوماً جديداً على إيران
فيليب لازاريني
جاسم البديوي
الأونروا
فلسطين
تركيا
اللاجئين الفلسطينيين
مجلس التعاون الخليجي
إسرائيل
قطاع غزة
منظمة التعاون الإسلامي
الأمم المتحدة
غزة
اسطنبول
آخر الأخبار
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
الرياضة
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
اليوم 13:31
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
الرياضة
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
اليوم 13:22
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
اليوم 13:10
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
التعليم والمعرفة
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
اليوم 13:06
أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»
الرياضة
أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©