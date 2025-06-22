الإثنين 23 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الفارس الشهم 3» تدعم تكيات الطعام في غزة

توزيع مساعدات إغاثية على أهالي القطاع (أرشيفية)
23 يونيو 2025 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

‏قدمت عملية «الفارس الشهم 3» بمساهمة من جمعية الشارقة الخيرية، دعماً لتكية «الحملة الشبابية» في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، للتخفيف من المجاعة التي تضرب القطاع وتهدد حياة أكثر من مليوني إنسان، وذلك في إطار الدعم الإنساني المستمر، والجهود الإماراتية المبذولة لمساندة سكان القطاع المدمر.
وتوفر العملية، المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية لتشغيل التكية، حيث يعتمد آلاف السكان على التكية، التي تمثل اليوم شريان حياة لعائلات أنهكها الجوع وتواجه صعوبات في الحصول على الغذاء لأطفالهم.
وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى مواصلة دعمها لعشرات التكيات في مختلف مناطق قطاع غزة، لمساندة السكان، وتوفير الطعام لآلاف العائلات المُنهكة من الوضع المعيشي الصعب والحرب المستمرة على القطاع.
 وفي وقت سابق، قدمت الإمارات عبر جمعية الشارقة الخيرية، 116 ألف طرد إغاثي لإغاثة المتضررين وإعادة الحياة في قطاع غزة إلى مسارها الطبيعي. وشمل الدعم حزمة واسعة منها لتوفير المواد الغذائية الضرورية، وتوزيع الأغطية والملابس والحقائب المدرسية، وتشغيل صهاريج المياه، وترميم عدد من الآبار المتوقفة.
 وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إن الإسهام في حملة «تراحم من أجل غزة» وعملية «الفارس الشهم 3»، واجب ديني وإنساني ضمن الدعم التي تقوده دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة لإغاثة المتضررين، وإعادة الحياة في قطاع غزة إلى مسارها الطبيعي.

أخبار ذات صلة
دوي انفجارات جديدة في إسرائيل
إسرائيل تشن هجوماً جديداً على إيران
الفارس الشهم 3
فلسطين
إسرائيل
قطاع غزة
الإمارات
غزة
جمعية الشارقة الخيرية
آخر الأخبار
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
الرياضة
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
اليوم 13:31
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
الرياضة
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
اليوم 13:22
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
اليوم 13:10
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
التعليم والمعرفة
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
اليوم 13:06
أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»
الرياضة
أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©