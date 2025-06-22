الإثنين 23 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تحذر من «دوامة لامتناهية» من الردود الانتقامية

منشأة نطنز في وسط إيران عقب الاستهداف (أ ف ب)
23 يونيو 2025 01:23

برلين (وكالات)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من «دوامة لامتناهية من الردود الانتقامية» في أعقاب الضربات الأميركية على إيران والتي اعتبرها «منعطفاً خطيراً» في المنطقة.
وقال غوتيريش، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي «لقد أدنت مراراً أي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط، لا يمكن لشعوب المنطقة أن تتحمل دورة أخرى من الدمار، ومع ذلك، فإننا نخاطر بالوقوع في دوامة لامتناهية من الردود الانتقامية».
وعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعاً طارئاً، لبحث التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وخاصة مستجدات الحالة ما بين إيران وإسرائيل، والبرنامج النووي الإيراني، وذلك في إطار بند جدول أعمال المجلس المعنون «التهديدات للسلم والأمن الدوليين».

 

أخبار ذات صلة
دوي انفجارات جديدة في إسرائيل
إسرائيل تشن هجوماً جديداً على إيران
إيران
الحكومة العراقية مجلس الأمن الدولي العلاقات بين إيران و العراق
إسرائيل
الأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي
أنطونيو غوتيريش
آخر الأخبار
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
الرياضة
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
اليوم 13:31
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
الرياضة
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
اليوم 13:22
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
اليوم 13:10
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
التعليم والمعرفة
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
اليوم 13:06
أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»
الرياضة
أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©