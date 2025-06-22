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غوتيريش يحذر من ردود لا متناهية بين إسرائيل وإيران

غوتيريش يلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي
22 يونيو 2025 23:58

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، من "دوامة لامتناهية من الردود الانتقامية" في أعقاب الضربات الأميركية على مواقع إيران.
وقال غوتيريش، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة "لقد أدنت مرارا أي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط. لا يمكن لشعوب المنطقة أن تتحمل دورة أخرى من الدمار. ومع ذلك، فإننا نخاطر بالوقوع في دوامة لامتناهية من الردود الانتقامية".
وتتبادل إيران وإسرائيل، منذ 13 يونيو الجاري، الضربات الجوية ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى من الطرفين إضافة إلأى الخسائر المادية في الممتلكات والبنى التحتية.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة الهجمات الأميركية على إيران بأنها "تصعيد خطير في منطقة هي أصلا على حافة الهاوية وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين".
وقال جوتيريش "في هذه اللحظة الحرجة، من الأهمية بمكان تجنب دوامة الفوضى. لا يوجد حل عسكري. الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للمضي قدما. السلام هو الأمل الوحيد".

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المصدر: وكالات
أنطونيو غوتيريش
منطقة الشرق الأوسط
العنف
إسرائيل
إيران
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