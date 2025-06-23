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حرائق ضخمة تجتاح جزيرة في اليونان وتنفيذ عمليات إخلاء

يعمل رجال الإطفاء على إطفاء حرائق في جزيرة تشيوس باليونان
23 يونيو 2025 07:20

تكافح فرق الإطفاء اليونانية حرائق واسعة اندلعت في جزيرة خيوس شرق البلاد، حيث تم نشر 11 طائرة ومروحية للمساعدة في احتواء النيران، بحسب السلطات المحلية.

وأفادت الإذاعة اليونانية العامة بأنه تم إخلاء 16 قرية ومخيم كبير لاستقبال المهاجرين بسبب كثافة الدخان، فيما أعلنت وزارة الهجرة نقل 629 لاجئا إلى صالة رياضية بشكل مؤقت.

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وأوضح المركز الوطني للأرصاد في اليونان أن الدخان كان كثيفا لدرجة ظهوره في صور الأقمار الصناعية، فيما أشارت فرق الإطفاء إلى أن الرياح القوية تُسهم في اتساع رقعة الحريق.

وتشتبه السلطات في أن الحريق متعمد، وتحقق الشرطة وخبراء الإطفاء في تقارير عن اندلاعه في ثلاثة مواقع متقاربة خلال وقت قصير.

 

المصدر: وكالات
حرائق الغابات
اليونان
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