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البرلمان العربي يُدين التفجير الإرهابي في كنيسة قرب دمشق

البرلمان العربي يُدين التفجير الإرهابي في كنيسة قرب دمشق
23 يونيو 2025 15:13

أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

وأكد البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، أن هذا العمل الإجرامي الجبان يشكّل اعتداءً سافرًا على حرمة دور العبادة، واستهدافًا مباشرًا لأمن وسلامة المدنيين، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقيم الدينية والقانون الدولي الإنساني.

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وأعرب البرلمان العربي، عن تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية قيادةً وحكومةً وشعبًا في هذا الظرف الأليم، مؤكدًا على موقفه الثابت والرافض لأشكال العنف والإرهاب والتطرّف كافة، مهما كانت دوافعه أو مبرّراته.

المصدر: وام
البرلمان العربي
كنيسة
دمشق
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